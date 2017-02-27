Понедельник, 27 Февраля 2017 19:26

АрмИнфо. Азербайджан забрал тела своих военнослужащих из нейтральной зоны. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Армии обороны НКР.

<При посредничестве действующего председателя ОБСЕ, в результате дополнительно достигнутых договоренностей 27 февраля в 17:00 часов по местному времени состоялись мероприятия по выносу тел азербайджанских военнослужащих из нейтральной зоны. Мероприятия состоялись при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и при участии полевых помощников Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Вынос тел состоялся на основании договоренностей, достигнутых 25 февраля, и которые были сорваны накануне Азербайджаном >, - говорится в сообщении АО НКР.

Ранее, Армия обороны НКР сообщала, что процесс по выносу тел азербайджанских военнослужащих из нейтральной зоны 26 февраля не состоялся по вине Азербайджана, который представил дополнительные условия.

Согласно данным МО Азербайджана, в нейтральной зоне находились тела Абдуллаева Агшина Исмаил оглу, Назарова Шахлара Яшар оглу, Гашимли Турала Абдул оглу, Гадимова Зульфи Рагим оглу и Джафарова Закира Назим оглу.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. Несколько тел остались в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения.