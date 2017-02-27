Понедельник, 27 Февраля 2017 19:25

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Бельгию провел встречу с председателем Европейской народной партии Жозефом Долом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, в ходе встречи собеседники коснулись перспектив развития отношений Армения-Евросоюз, процесса реформ, протекающих в республике, в том числе и перехода на новую форму правления, предусмотренную новой Конституцией, дальнейшего развития и укрепления демократических институтов, а также процесса подготовки к предстоящим парламентским выборам, запланированным на апрель текущего года.

Саргсян и Дол также обсудили взаимодействие Армении с партнерами ЕНП на международных площадках, коснулись общих вопросов и вызовов, обменялись мнениями по вопросам укрепления межпартийного взаимодействия.

Отметив, что в ходе рабочего визита в Бельгию, намечены насыщенные и содержательные встречи с руководством ЕС, президент Армении отвел важную роль ЕНП, в качестве самой влиятельной политической силы Европы, в вопросе развития отношений с Евросоюзом.

Саргсян также подчеркнул важность перманентного углубления сотрудничества ЕНП с Республиканской партией Армении, и выразил благодарность за постоянную поддержку и содействие РПА. В этом контексте была также подчеркнута важность взаимодействия с ЕНП на разных межпарламентских площадках, нацеленных на защиту прав человека, развитие демократических учреждений, а также сотрудничества в социальных, гуманитарных, культурных сферах.

Собеседники коснулись нагорно-карабахского конфликта. Саргсян представил подходы Армении по урегулированию конфликта, ситуацию на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения, информацию о периодическом нарушении Азербайджаном режима прекращения огня, о провокациях и действиях по обострению ситуации.

Отметив, что карабахский конфликт остается серьезнейшим вызовом как для региона, так и для безопасности Европы, президент Армении подчеркнул, что республика, также как и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта, и в отличие от Азербайджана отнюдь не желает, чтобы регион вновь впал в кошмар под названием война. Саргсян подтвердил, что Армения вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ не жалеет усилий для достижения исключительно мирного урегулирования конфликта, что, по убеждению президента Армении, является и коллективным восприятием международного сообщества.

Саргсян также выразил благодарность Долу за приглашение, принять участие в политическом форуме ЕНП в Мальте в конце марта текущего года.