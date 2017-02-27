Понедельник, 27 Февраля 2017 17:16

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Галуст Саакян убежден в невозможности принуждения солдат голосовать за Республиканскую партию Армении. Об этом он заявил 27 февраля в беседе с журналистами.

"Невозможно провести какие-либо фальсификации на избирательных участках. Даже если будет какое-то направление солдат, то это направление не пройдет", - многозначительно заявил он. Саакян также считает, что предвыборная деятельность возглавившего пропорциональный список РПА министра обороны Вигена Саркисяна не помешает выполнению им своих непосредственных обязательств. "Он работает с утра до ночи", - заявил спикер.

При этом, он заверил, что у РПА гораздо больше хлопот с предстоящими выборами, чем у других политических сил, поскольку кроме победы она также желает проведения кристально чистых выборов. " Если мелкие политические силы имеют амбиции на получение большинства, то почему я как представитель большинства не могу заявлять о победе на выборах?",

- спросил он.

Говоря о пропорциональном списке РПА и о том, кто, какую позицию занял в нем, Саакян заметил: "Мы собрались и решили первыми включить в список лиц, которые наилучшим образом представят партию", - подчеркнул он, добавив, что доволен 11-ой позицией в списке, которую занимает. "Даже если бы меня было в списке, то я имею свое вечное место как один из основателей Республиканской партии. Так что я не простой политический деятель, меня так и воспринимают однопартийцы", - отметил спикер, заявив, что для него не важно присутствие в парламенте или высокие должности. "Если будет такой политик, который заявит, что он более великий политик, чем Галуст Саакян, я уступлю свое место ему", - заключил он.