Понедельник, 27 Февраля 2017 16:56

АрмИнфо.На встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном не было речи об открытии абхазской железной дороги. Как сообщает <Грузия-Онлайн> так ответил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на обвинения оппозиции, согласно которым, визит премьер-министра Армении в Грузию касался именно вопроса задействования абхазского участка железной дороги.

<Оппозиция много чего говорит и много лжет. Об этом речи не было. Поэтому конкретному проекту не было обсуждения и в правительстве>, - заявил Каладзе.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян по итогам встреч в Тбилиси 24 февраля заявил, что Армения и Грузия договорились по вопросу создания транспортного коридора, альтернативного дороге Степанцминда-Ларс, связывающего Грузию и Россию, отказавшийся раскрывать подробности этих договоренностей: <Мы договорились как по Ларсу (КПП <Верхний Ларс> - ред.), так и по энергетическому коридору. В целом мой визит в Грузию был плодотворным, теплым и конструктивным>.

Парламентские политические силы Грузии не очень радужно восприняли информацию о возможности открытия альтернативных Верхнему Ларсу путей коммуникации, о чем было объявлено во время недавнего визита премьера Армении Карена Карапетяна в Грузию. В частности, грузинские политики опасаются, что под <альтернативными путями> подразумевается Абхазская железная дорога. По мнению парламентских политических сил Грузии, задействование Абхазской жд противоречит политическим интересам страны.

Напомним, что бывшая военная грузинская дорога через КПП "Верхний Ларс" с начала 90-х годов прошлого века стала единственным наземным путем, обеспечивающим связь Армении с Россией. КПП периодически закрывается - в зимний период по причине схода снежных лавин, а весной - из-за селей. О необходимости создания альтернативной "Верхнему Ларсу" дороге заговорил премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 26 января. В качестве альтернативы, требующей политического решения стран региона, могут служить дороги, связывающие Грузию и Россию через конфликтные зоны - Южную Осетию и Абхазию.

Отметим, что в январе 2013 года тогдашний премьер-министр Грузии Бидзини Иванишвили посчитал возможным возобновление эксплуатации российско-армянской железной дороги, которая проходит через Абхазию. Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что в случае согласия всех сторон, будет возможно открыть железную дорогу. Согласно исследованиям британской неправительственной организации International Alert, реконструкция бездействующей с 1991 года Абхазской железной дороги по маршруту Сочи-Сухуми-Тбилиси-Ереван обойдется в $ 277,5 млн, которые удастся окупить не ранее чем через 100 лет. $251 млн требуется на восстановление 190-километрового абхазского участка Псоу-Ингури, меж тем как от Ингури до Зугдиди, затраты составят всего $26,5 долларов. От Зугдиди же до Тбилиси и далее до Еревана дорога работает и в ремонте не нуждается. Примечательно, что по официальным выводам абхазских экспертов эта сумма составляет $350-400 млн, меж тем как их грузинские коллеги считают, что на это потребуется не более $73 млн. -