Понедельник, 27 Февраля 2017 16:46

АрмИнфо.Армения и Евросоюз достигли консенсуса вокруг нового рамочного соглашения.

Как сообщает <Азатутюн> из Брюсселя, документ вероятнее всего будет подписан в мае текущего года.

Напомним, что в середине февраля посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпанте заявил, что переговорный процесс между Арменией и Евросоюзом вокруг нового рамочного соглашения вышел на финишную прямую: <В ближайшее время ожидаем завершение этих переговоров, которые ознаменуются подписанием документа. Осталось согласовать несколько пунктов с армянской стороной, после которого станет возможно подписание документа, удовлетворяющего обе стороны>.

Отметим, что 12 октября 2015 года в Люксембурге на заседание Совета ЕС по иностранным делам Совет Европейского союза по иностранным делам уполномочил Еврокомиссию и Высокого представителя открыть переговоры между Арменией и ЕС по новому правовому документу. Новое соглашение заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС. В документе отмечается, что ЕС стремится к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках Восточного партнерства. 7 декабря того же года в Брюсселе глава МИД Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в штаб-квартире ЕС объявили о начале переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Евросоюзом. В Январе 2016 года состоялся первый раунд переговоров.

В конце 2016 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян выразил надежду, что переговоры вокруг нового рамочного соглашения завершатся в ближайшем будущем.