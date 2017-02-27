Понедельник, 27 Февраля 2017 16:34

АрмИнфо.Парламентские политические силы Грузии не очень радужно восприняли информацию о возможности открытия альтернативных Верхнему Ларсу путей коммуникации, о чем было объявлено во время недавнего визита премьера Армении Карена Карапетяна в Грузию.

В частности, грузинские политики опасаются, что под <альтернативными путями> подразумевается Абхазская железная дорога. По мнению парламентских политических сил Грузии, задействование Абхазской жд противоречит политическим интересам страны.

Так, в партии "Национальное движение" считают, что восстановление железной дороги поставит под удар политику непризнания оккупированных регионов (Абхазия, Южная Осетия ред.). "Как только мы вступим в какие-то сделки с сепаратистами, и придадим им легитимность, пусть даже этим договором через участок Абхазии, и не исключено что это так и есть, мы поставим под сомнение политику непризнания, что в данную минуту является главнейшим оружием в наших руках. Это национальный вопрос, и нельзя его решать в кулуарах. Этот вопрос надо разбирать на парламентских слушаниях"- заявил представитель партии Ника Руруа.

По мнению представителей "Европейской Грузии", власть принимает вредные для страны решения. "Грузией сегодня управляет власть, в отношении которой существует очень большое недоверие. Сложилось впечатление, что она все уступает России. Это хорошо было видно и на примере определения условий транзита газа из России в Армению, эта сделка так и не была обнародована. Поэтому в этом вопросе власть Грузии обязана публично сказать правду, с какой сделкой мы имеем дело"- заявил Зураб Чиаберишвили.

Меж тем, парламентское большинство Грузии, несмотря на официальную информацию по итогам визита Карапетяна в страну, исключает какие-либо переговоры на данную тему. "Переговоры и обсуждения по этому вопросу очень далеки. Думаю, у нашего государства есть довольно правильное видение того, чтобы все проекты соответствовали безопасности и нашим политическим интересам"- отметил Гия Вольски.

Вопрос об открытии альтернативной Верхнему Ларсу коммуникации стал актуальным после того, как в Тбилиси состоялась встреча премьеров Грузии и Армении. По итогам встречи Карапетян сообщил, что говорил с грузинским коллегой об открытии альтернативы коридора Ларс, но что является альтернативой, премьер-министр Армении не конкретизировал.

Напомним, что в январе 2013 года премьер-министр Иванишвили посчитал возможным возобновление эксплуатации российско-армянской железной дороги, которая проходит через Абхазию. Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что в случае согласия всех сторон, будет возможно открыть железную дорогу.