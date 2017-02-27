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 Понедельник, 27 Февраля 2017 16:34

Татевик Шагунян

Парламентские силы Грузии не рады договоренности об открытии альтернативных коммуникаций коридору Верхний Ларс

Парламентские силы Грузии не рады договоренности об открытии альтернативных коммуникаций коридору Верхний Ларс

АрмИнфо.Парламентские политические силы Грузии не очень радужно восприняли информацию о возможности открытия альтернативных Верхнему Ларсу путей коммуникации, о чем было объявлено во время недавнего визита премьера Армении Карена Карапетяна в Грузию.

В частности, грузинские политики опасаются, что под <альтернативными путями> подразумевается Абхазская железная дорога. По мнению парламентских политических сил Грузии, задействование Абхазской жд противоречит политическим интересам страны.

Так, в партии "Национальное движение" считают, что восстановление железной дороги поставит под удар политику непризнания оккупированных регионов (Абхазия, Южная Осетия ред.). "Как только мы вступим в какие-то сделки с сепаратистами, и придадим им легитимность, пусть даже этим договором через участок Абхазии, и не исключено что это так и есть, мы поставим под сомнение политику непризнания, что в данную минуту является главнейшим оружием в наших руках. Это национальный вопрос, и нельзя его решать в кулуарах. Этот вопрос надо разбирать на парламентских слушаниях"- заявил представитель партии Ника Руруа.

По мнению представителей "Европейской Грузии", власть принимает вредные для страны решения. "Грузией сегодня управляет власть, в отношении которой существует очень большое недоверие. Сложилось впечатление, что она все уступает России. Это хорошо было видно и на примере определения условий транзита газа из России в Армению, эта сделка так и не была обнародована. Поэтому в этом вопросе власть Грузии обязана публично сказать правду, с какой сделкой мы имеем дело"- заявил Зураб Чиаберишвили.

Меж тем, парламентское большинство Грузии, несмотря на официальную информацию по итогам визита Карапетяна в страну, исключает какие-либо переговоры на данную тему.  "Переговоры и обсуждения по этому вопросу очень далеки. Думаю, у нашего государства есть довольно правильное видение того, чтобы все проекты соответствовали безопасности и нашим политическим интересам"- отметил Гия Вольски.

Вопрос об открытии альтернативной Верхнему Ларсу коммуникации стал актуальным после того, как в Тбилиси состоялась встреча премьеров Грузии и Армении. По итогам встречи  Карапетян сообщил, что говорил с грузинским коллегой об открытии альтернативы коридора Ларс, но что является альтернативой, премьер-министр Армении не конкретизировал.

Напомним, что в январе 2013 года премьер-министр Иванишвили посчитал возможным возобновление эксплуатации российско-армянской железной дороги, которая проходит через Абхазию. Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что в случае согласия всех сторон, будет возможно открыть железную дорогу.

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