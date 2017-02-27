Понедельник, 27 Февраля 2017 16:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян выступил с призывом к армянской Диаспоре.

В обнародованном на его страничке в Facebook заявлении, в частности говорится: <Дорогие армяне, наши соотечественники из Диаспоры, имею честь обратиться с призывом к Вам и всем тем, кто неравнодушен в отношении будущего Армении - принять участие в построении будущего нашей Родины". Премьер отмечает, что Армения и Диаспора - это две половинки одного целого, с единой историей и судьбой, связанные чувством беспокойства за будущее Родины. "Мы несем ответственность за судьбу друг друга, и должны объединить силы, удвоить возможности>, - считает премьер, призывая армян Диаспоры занять свою нишу в мире. "У нас нет иного варианта, кроме как построить хорошую страну", - заявляет Карен Карапетян.

По словам премьера, пришло время признать, что изменить ситуацию армяне могут лишь, опираясь на собственные силы. Он напоминает, что на пути достижения независимости Армения фиксировала не только удачи, но и делала ошибки, обусловленные субъективными и объективными причинами. "Мы осознали наши ошибки, и не имеем права допустить новые", - заявляет он.

Карен Карапетян уверен, что геополитическое расположение Армении и нынешние общемировые вызовы просто обязывают армян быть умнее и соответственно использовать свои имеющиеся конкурентные преимущества. "Наше богатство сегодня измеряется не нефтью и газом, а человеческим потенциалом Армении, Диаспоры и Арцаха", - отмечает премьер.

Глава армянского Кабмина заявляет, что правительство инициирует реформы и для достижения цели определило для себя формулу: "Команда из патриотов, умный менеджмент и программы, которые станут локомотивом для качественных изменений в стране>.

"Мы приглашаем управленцев из Диаспоры, наших соотечественников - именитых представителей культуры, науки и образования, стать участником проводимых реформ в Армении, в первую очередь, для того, чтобы внести новую культуру управления в страну и использовать потенциал лучших специалистов во благо общеармянских целей", - подчеркивает премьер.

Иначе, как считает глава правительства, будет огромной ошибкой не воспользоваться потенциалом армянской Диаспоры. Он уверен, что при непосредственном участии Диаспоры, Армения уже в скором времени сможет зафиксировать результаты в ключевых для страны сферах, и повысить ее узнаваемость в мире. Вне зависимости от того, в какой стране живет армянин, премьер уверен, что он живет в размышлениях об Армении. Исходя из этого, Карен Карапетян призывает сделать все возможное для объединения сил и построения совместного будущего.

"Будьте уверены: наилучшей страной для армян будет Армения>, - отмечает премьер. По его словам, каждый человек, который обеспокоен будущим Армении, может привнести свой вклад в построение будущего страны, <вне зависимости от партийной и социальной принадлежности и места жительства". "У нас общая идея, вокруг нее мы должны собраться и консолидировать ресурсы на пути построения сильной, открытой и современной, но консервативной в части сохранения исторических ценностей и традиций - гордой Армении. Призываю совместными усилиями создать такую Родину, чтобы в любой точке мира мы бы с гордостью назвали себя армянами. С любовью ждем Вас", - заключает Карен Карапетян.