Понедельник, 27 Февраля 2017 15:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

28 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Давташена 5, 6;

11:00-17:00 жилой дом 2 на ул. Фррика и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 4, 6, 10, 12, 15-28 на ул. Парпеци, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31 на пр. Маштоца, 37, 39, 41 на ул. Пушкина и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 31, 31а, 33 на ул. Туманяна, собственные дома 57, 59, 61 на ул. Ин Ереванци и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично села Неркин Двин и Верин Арташат;

11:00-16:00 частично села Каначут, Дехдзут, Айгестан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Кечут;

в Котайкском марзе:

10:00-11:00 села Капутан, Зовашен, Атис, Джрабер, песчаные карьеры и прилегающими общественными абонентами.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.