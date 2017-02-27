Понедельник, 27 Февраля 2017 15:49

АрмИнфо.Депутат армянского парламента Тигран Уриханян на заседании Национального Собрания озвучил свою озабоченность в связи со звучавшими в последнее время сигналами о нарушениях избирательного законодательства со стороны правящей Республиканской партии.

По его словам, кандидаты в депутаты от РПА в массовом порядке заставляют своих знакомых, родственников, работников менять адреса прописки и прописываться в тех избирательных участках, откуда баллотируются они. <Кроме того, согласно некоторой информации, сумма избирательных взяток, предлагаемых кандидатами в депутаты от властей, достигла шестизначных цифр. Есть также множественные сообщения об административных гонениях, запугиваниях и давлениях. Меж тем, РПА заверяла, что эти выборы будут беспрецедентно честными и демократичными>,- заметил депутат.

В ответ на это спикер парламента Галуст Саакян заявил, что с незаконными проявлениями должен бороться каждый вне зависимости от политических взглядов. <А если вы знаете механизмы, как это можно искоренить сразу и бесследно, скажите нам>,- резюмировал спикер.

Меж тем, вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов на сей счет на днях дал весьма примечательный комментарий. По его утверждению, кандидаты в депутаты от РПА во всех избирательных округах являются фаворитами, причем все без исключения, и им нет соперников, следовательно, все они поголовно изберутся в парламент, и им не за чем прибегать к различным махинациям.