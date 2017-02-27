Понедельник, 27 Февраля 2017 15:43

АрмИнфо. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), занимающийся вопросами контроля над вооружениями и разоружения опубликовал сведения о системах вооружений, приобретенных Азербайджаном в 2015-2016 годах.

Согласно данным SIPRI, Азербайджан в прошлом году получил от Израиля сторожевые корабли OPV-62, барражирующий боеприпас Orbiter-1K, зенитно-ракетные комплексы <Барак-8>, радары систем противоракетной обороны EL/M-2080 Green Pine, легкие противотанковые управляемые ракеты LAHAT (<Накал>), универсальные ракеты Spike- NLOS, радары EL/M-2288 AD-STAR, разведывательно-ударные БПЛА Harop, бронеавтомобили SandCat и эти же бронеавтомобили, оснащенные универсальными ракетами SandCat Spike-LR, универсальные ракеты Spike-MR/LR. Также сообщается, что Азербайджан заказал у Израиля в 2016 году систему ПВО/ПРО <Железный купол> и ракеты Tamir к этому комплексу.

Издание отмечает, что основными импортерами вооружений в Азербайджан являются Израиль, Россия и Турция.