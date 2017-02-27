Понедельник, 27 Февраля 2017 15:42

АрмИнфо.Все последние провокации Азербайджана в зоне карабахского конфликта являются одной составляющей единой концепции по подготовке к новой войне, и их нельзя рассматривать, как отдельные эпизоды. Такое мнение на заседании армянского парламента выразил глава фракции <Армянский национальный конгресс> Левон Зурабян.

По его словам, несмотря на тот факт, что после апрельской войны власти Армении сделали определенные выводы, ситуация вновь стала выходить из-под контроля. <Если в сложившейся ситуации мы не предпримем конкретных шагов по ее разрешению, то последствия будут необратимыми>,- заявил парламентарий, в этой связи предложив спикеру НС созвать закрытое заседание законодательного органа и обсудить сложившуюся ситуацию. Галуст Саакян пообещал подумать.

Напомним, что в ночь на 25 февраля одновременно на двух направлениях - юго- восточном (Мартуни) и восточном (Акна) Азербайджан, применив специальную технику для разминирования и спецсредства, предпринял попытку нападения. Передовые подразделения Армии обороны, также с помощью приборов видеонаблюдения, своевременно выявили продвижения азербайджанских подразделений по обоим направления, и, нанеся противнику урон, отбросили на исходные позиции. В результате ответных действий АО противник понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет.