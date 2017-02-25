Суббота, 25 Февраля 2017 18:32

АрмИнфо.Экс-министр обороны и лидер блока <Оганян-Раффи-Осканян> Сейран Оганян призвал своих сторонников с лозунгом <Хватит!> обойти всю Армению и убедить граждан голосовать за обещанные ими радикальные реформы.

Он заверил, что в состоянии в краткие сроки реализовать такие реформы, которые позволят гражданам жить в безопасной стране. <Хватит терпеть нищету! Хватит терпеть злоупотребления вашим терпением! Вместе мы можем добиться коренных изменений>, - заявил экс-министр обороны. По его словам, необходимо разработать политику стабильного развития регионов, решения миграционных и демографических проблем, а также провести образовательные реформы. При этом политик считает необходимым использование интеллектуального, материального и человеческого ресурса Диаспоры. На его взгляд, необходимо восстановить доверие Диаспоры и превратить Армению в центр всех армян.

Вместе с тем экс-министр обороны разделяет мнение граждан о том, что 18-летние солдаты не должны осуществлять боевое дежурство на передовой, однако, по этому вопросу необходимы четкие и сбалансированные подходы. Он считает приоритетным повышение привлекательность службы в армии, улучшение социальных и жилищных условий военных. <Необходимо повысить зарплаты военнослужащих контрактовой службы до 240 тысяч, а офицерского состава до 480 тысяч. Это обойдется бюджету в 50 миллиардов драм, однако является необходимостью>, - подчеркнул политик.

Оганян также коснулся внешней политики и заявил, что для него важно развитие армяно- российских отношений и перенесение их на качественно новый и более высокий уровень. При этом он считает необходимым четкое сопоставление отношений с иными полюсами. На его взгляд, именно этот принцип залог успеха армянский дипломатии.

Отметим, что блок <Оганян-Раффи-Осканян> консолидировал партии <Наследие> и <Единение>, а также несколько общественных организацией. Как и ожидалось, список блока возглавил беспартийный экс-министр обороны Сейран Оганян, однако сюрпризом стало решение эксцентричного лидера <Наследия> Раффи Ованнисяна, который свое место в пропорциональном списке уступил зампреду партии Армену Мартиросяну, а сам разместился на 11-ой позиции. Третьим в пропорциональном списке стал экс-глава МИД и лидер <Единения> Вардан Осканян, за ним следуют член той же партии Элинар Варданян и <наследник> Ваагн Ованнисян.