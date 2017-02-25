Суббота, 25 Февраля 2017 18:28

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с диверсией ВС Азербайджана на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения.

<Вопреки призывам международного сообщества, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, о беспрекословном соблюдении режима прекращения огня от 1994-95 гг., а также неприемлемости применения силы или угрозы силой, попытка наступательных действий ВС Азербайджана минувшей ночью на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения - очередной удар Баку по усилиям Армении и минских посредников по мирному урегулированию карабахского конфликта. Продолжая попытки провала Венских и Петербургских договоренностей по созданию соответствующих условий для продолжения переговорного процесса - Баку намеренно обостряет ситуацию, идет на новые провокации. В очередной раз привлекаем внимание международного сообщества, в первую очередь стран-сопредседателей МГ ОБСЕ на необходимость отрезвления Баку и возвращения его в реальность>, - говорится в заявлении МИД Армении, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил неся потери. Несколько тел находятся в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения. По неподтвержденным данным противник потерял от 7 до 16 человек.