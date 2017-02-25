Суббота, 25 Февраля 2017 17:16

АрмИнфо. Минобороны Армении опубликовало видеролик ночной провокации ВС Азербайджана

К видеоролику также представлены пояснения происходящего, в частности: <В первом обведенном кольце видно, как производится пуск из заряда разминирования ЗРП-2 <Тропа>. Во втором - видна пыль, возникшая в результате этого пуска, а также ответ армянской стороны. Во втором кадре - побег азербайджанских подразделений, в результате огня с армянской стороны. Кадры отражают действия в направлении Агдама, Акны. В конце четко видны трупы, оставленные в направлении Мартуни>.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил неся потери. Несколько тел находятся в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения. По неподтвержденным данным противник потерял от 7 до 16 человек.