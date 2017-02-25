Суббота, 25 Февраля 2017 17:04

АрмИнфо.Экс-министр обороны и лидер предвыборного блока <Оганян-Раффи-Осканян> Сейран Оганян призвал политических оппонентов начинать все обсуждения с вопроса обеспечения безопасности Армении и Арцаха, однако воздержаться от популизма и демагогии.

Как заявил Оганян на первом форуме политического альянса, в сложных геополитических условиях, когда Армения и весь регион стоят перед сложнейшими вызовами, приоритетным для него и представленного им блока являются вопросы безопасности. При этом он заметил, что безопасность включает в себя как военную составляющую, так и экономическую и политическую. В этом контексте Оганян призвал лидеров влиятельных политических сил выступить в публичных обсуждениях и представить свою четкую позицию по карабахскому урегулированию.

Экс-министр обороны считает, что армянский и азербайджанский народы нуждаются в безопасности и мирном сосуществовании, однако для этого необходимо решить сразу несколько вопросов. В частности, Оганян отметил необходимость сохранения баланса сил между сторонами и формирования атмосферы доверия. На его взгляд, в карабахском урегулировании не должны быть победившие и проигравшие, не должны быть односторонние уступки и решения, поскольку это не может привести к долгосрочному миру. <Безусловно, в карабахском урегулировании важна роль Москвы, Вашингтона и Парижа, но особо важны решения Еревана, Степанакерта и Баку. Последнее слово, безусловно, должно быть за Степанакертом>, - подчеркнул политик.

В тоже время Оганян считает немее важным в карабахском урегулировании экономическое развитие Армении и Арцаха. Вместе с тем, экс-министр заметил, что армянская армия является самой большой гарантией безопасности. В этом контексте ссылаясь на свой военный опыт Оганян подчеркнул, что армянская армия в состоянии решать поставленные перед собой задачи не только защитными действиями, но и посредством превентивных мер, принуждая к миру и перемирию.