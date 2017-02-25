Суббота, 25 Февраля 2017 16:37

АрмИнфо. Лидер партии "Наследие" и кандидат в депутаты от блока <Оганян-Раффи-Осканян> Раффи Ованнисян убежден - их политическому альянсу удастся добиться успеха и победить на предстоящих парламентских выборах. Об этом Ованнисян заявил в своем видеобращении участникам первого форума блока.

По словам политика, стартовала борьба, которая основана на единстве, силе, справедливости и демократии. На его взгляд, именно в единстве сила блока, консолидировавшего трёх экс-министров и их партии. Ованнисян заверил, что после завершения рабочих встреч в США присоединится к предвыборной кампании.

В свою очередь лидер партии <Единение> Вардан Осканян в ходе выступления на форуме заявил, что второго апреля будет решаться будущее страны. По его словам, власть инициировала поправки в Конституцию и Избирательный кодекс, чтобы гарантировать свое воспроизводство. <Мы должны едиными силами предотвратить это, иначе нас ждут серьезные испытания>, - подчеркнул политик. Осканян заметил, что на протяжении двух десятков лет занимал высокие посты, однако никогда не служил личностям. <Я доказал, что для меня не имеют значения деньги и должность, то же самое в разное время и разными способами сделали Сейран Оганян и Раффи Ованнисян. Теперь же мы намерены провести реформы внести свой вклад в развитие Армении и Арцаха>, - подчеркнул глава партии <Единение>.

В тоже время экс-министр считает, что Армения страна больших возможностей, чего не замечают, поскольку их беспокоят исключительно деньги и должности. <Армянская Диаспора - серьезный ресурс, который не используется. Мы же обещаем превратить Армению в центр всех армян>, - заключил он.

Отметим, что блок <Оганян-Раффи-Осканян> консолидировал партии <Наследие> и <Единение>, а также несколько общественных организацией. Как и ожидалось, список блока возглавил беспартийный экс-министр обороны Сейран Оганян, однако сюрпризом стало решение эксцентричного лидера <Наследия> Раффи Ованнисяна, который свое место в пропорциональном списке уступил зампреду партии Армену Мартиросяну, а сам разместился на 11-ой позиции. Третьим в пропорциональном списке стал экс-глава МИД и лидер <Единения> Вардан Осканян, за ним следует член той же партии Элинар Варданян и <наследник> Ваагн Ованнисян.