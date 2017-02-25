Суббота, 25 Февраля 2017 16:23

АрмИнфо.Заявление Анкары относительно Ходжалинских событий напоминает ситуацию, как если бы в свое время Гитлер выразил солидарность своему союзнику Муссолини. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, реагируя на соболезнования президента Турции азербайджанскому коллеге в связи с Ходжалиснкими событиями.

<Получается, что один палач выражает содействие другому. Вместо того, чтобы так <красочно> выступать с соболезнованиями и осуждениями, было бы лучше, если бы власти Турции ознакомились с интервью экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова, в котором он заверил, что армяне никак не причастны к событиям в Ходжалы>, - резюмировал вице-спикер.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 24-й годовщиной Ходжалинских событий. <Мы чтим память шехидов Ходжалинской трагедии и желаем терпения азербайджанскому народу>, - сказал Эрдоган.

В армянском экспертном сообществе считают раскручиваемый бакинскими идеологами <геноцид> азербайджанцев в Ходжалу мифом, созданным ещё Гейдаром Алиевым и подхваченным престолонаследником Алиевым-младшим с целью отвлечения внимания международной общественности от массовых погромов и резни армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде и многих других населённых пунктах Азербайджана, чудовищной расправы над стариками, женщинами и детьми в карабахском селе Марага, где в апреле 1992 года вторгшиеся подразделения регулярной армии Азербайджана зверски расправились с порядка 100 мирными жителями, и в целом зверствами азербайджанских вооружённых формирований в ходе крупномасштабной военной авантюры против Нагорно- Карабахской Республики, завершившейся для Баку полным крахом. При этом бакинские пропагандисты изо всех сил стараются не замечать общеизвестные факты и свидетельства, в том числе оценки некоторых бывших высокопоставленных лиц Азербайджана, правозащитников, журналистов и жителей Ходжалу о вышеупомянутых событиях, опровергающих фальшивую официальную версию. Иными словами, трагические событий в Ходжалу стали для официального Баку своеобразным спекулятивным политико­пропагандистским капиталом.