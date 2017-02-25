Суббота, 25 Февраля 2017 16:06

АрмИнфо.В Ереване стартовал первый форум предвыборного блока <Оганян-Раффи-Осканян>.

Второй номер в предвыборном блоке и зампред партии <Наследие> Армен Мартиросян заявил, что этим форумом политический альянс положит начало борьбе, которая выведет Армению из сложной социально-экономической ситуации. По его словам, блок <Оганян- Раффи-Осканян> единственный в Армении и даже в мире, которому удалось консолидировать трех опытных и профессиональных политиков, с целью решения проблем и вызовов, стоящих перед страной.

Отметим, что блок <Оганян-Раффи-Осканян> консолидировал партии <Наследие> и <Единение>, а также несколько общественных организацией. Как и ожидалось, список блока возглавил беспартийный экс-министр обороны Сейран Оганян, однако сюрпризом стало решение эксцентричного лидера <Наследия> Раффи Ованнисян, который свое место в пропорциональном списке уступил зампреду партии Армену Мартиросяну, а сам разместился на 11-ой позиции. Третьим в пропорциональном списке стал экс-глава МИД и лидер <Единения> Вардан Осканян, после член его партии Элинар Варданян и <наследник> Ваагн Ованнисян.