Суббота, 25 Февраля 2017 16:05

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международное сообщество обязаны строго осудить действия Баку в зоне карабахского конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, коснувшись ночной провокации противника на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

По мнению вице-спикера, провокации Баку нацелены на обострение ситуации в регионе в преддверии парламентских выборов в Армении. <Следовательно, вся ответственность за последствия провокационной политики и жертв, являющихся результатом этой политики, ложится на правящий режим Азербайджана>, - заключил Шармазанов.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил неся потери. Несколько тел находятся в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет. В тоже время, по данным соответствующих структур АО НКР, в восточном направлении лини соприкосновения зафиксировано передвижение техники и живой силы. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения.