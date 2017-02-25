Суббота, 25 Февраля 2017 12:50

АрмИнфо.ЦИК Армении на внеочередном заседании 25 февраля зарегистрировала пропорциональные списки политических сил для участия в апрельских парламентских выборах.

Также посредством жеребьевки были распределены очередные номера партий и блоков. В частности первым в бюллетени будет блок "Елк", партия <Свободные демократы> - 2, партия <Армянское возрождение> - 3, блок <Царукян> - 4, Арямснкий нациоанльный конгресс и Народная партия Армении - 5, Республиканская партия Армении - 6, Коммунистическая партия Армении - 7, блок <Оганян-Раффи-Осканян> - 8, АРФ "Дашнакцутюн" - 9.

Напомним, что парламентские выборы в Армении запланированы на 2 апреля. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершится 31- ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления. Для участия в выборах зарегистрировалось 9 политических единиц: четыре партии, три блока и два совместных пропорциональных списка. Для осуществления наблюдательской миссии приглашены четыре международные организации - Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ.