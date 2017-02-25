Суббота, 25 Февраля 2017 12:16

АрмИнфо.Министерство обороны Армении призывает военно-политическое руководство Азербайджана воздержаться от действий, направленных на дальнейшее обострение ситуации на линии соприкосновения арцахско- азербайджанских войск. Об

этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он заметил, что в ночь с 24 по 25 февраля предприняв очередное наступление на передовые подразделения Арцаха, противник понес потери и был отброшен назад. "Уже несколько дней военно-политическое руководство Азербайджана вносит напряжение в ситуацию на передовой и распространяет дезинформацию. После потерь, которые противник понес прошлой ночью, он вновь вводит в заблуждение международное сообщество и собственное общество, заявляя о нападениях армянской стороны", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ованнисян также заметил, что армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздержаться от действий, направленных на дальнейшее обострение ситуации на линии соприкосновения войск. "Всю ответственность за эскалацию на линии соприкосновения будет нести азербайджанское военно- политическое руководство", - подчеркнул он.

Отметим, что вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил неся потери. Несколько тел находятся в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет.

В тоже время, по данным соответствующих структур АО НКР, в восточном направлении лини соприкосновения зафиксировано передвижение техники и живой силы. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения.