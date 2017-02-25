Суббота, 25 Февраля 2017 12:08

АрмИнфо.Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер обеспокоен ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Генсек Организации на открытии зимней сессии ПА ОБСЕ проинформировал, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, с которым обсудил ситуацию в зоне конфликта. Заньер также напомнил, что в прошлом году в зоне конфликта был зафиксирован масштабный рост напряжения. <В прошлом году было самая масштабная эскалация конфликта, с самыми многочисленными потерями со дня установления режима прекращения огня. В этом году в зоне конфликта присутствует тяжелое вооружение и от этого гибнут мирные люди. Мы знаем об этом и обеспокоены этим. Политические процессы нуждаются в импульсах, но в данном случае я их не замечаю. Мы стремимся увеличить количество участников мониторингов, дабы помочь процессу. Мы готовы на большее. Даже на запуск механизма расследования инцидентов. Но для этого необходимо согласие сторон>, - сказал Генсек ОБСЕ.