Суббота, 25 Февраля 2017 11:59

АрмИнфо.Азербайджан инициирован новую провокацию на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил, однако новая попытка наступления была пресечена. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отметим, что вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил неся потери. Несколько тел находятся в нейтральной зоне. У армянской стороны потерь нет.

В тоже время, по данным соответствующих структур АО НКР, в восточном направлении лини соприкосновения зафиксировано передвижение техники и живой силы. Передовые подразделения АО НКР продолжают уверенно осуществляют поставленные боевые задачи по всему периметру линии соприкосновения и готовы дать адекватный ответ любым провокациям противника. Минобороны Азербайджана подтвердило, что понесло потери в результате ночной диверсии на линии соприкосновения.