Суббота, 25 Февраля 2017 11:57

АрмИнфо.США следует взаимодействовать с Россией в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха, убежден эксперт нью- йоркского Совета по международным делам профессор Кэри Кавано, ранее занимавший пост спецпредставителя США по урегулированию конфликтов в Евразии, в 1999-2001 годах пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

В меморандуме, распространенном в пятницу Центром по предотвращению конфликтов при Совете по международным делам, он предостерег, что новая вспышка насилия на Южном Кавказе может поставить под угрозу отношения Вашингтона с Москвой, Анкарой и Тегераном. <Президент (США Дональд) Трамп уже заявлял о намерении взаимодействовать с Россией. Совместные действия в том, что касается урегулирования в Нагорном Карабахе, могли бы стать отправной точкой для дальнейших усилий двух стран в других областях>, - сказал Кавано в беседе с ТАСС.

По его словам, это наиболее предпочтительная площадка для американо-российского партнерства, где обе стороны содействуют достижению общих, не подвергаемых сомнению целей: минимизации возможности возникновения вооруженного конфликта и мирному урегулированию. <Неверно было бы считать, что Минский процесс не дал результатов. Тот факт, что в последнее время не было крупномасштабного конфликта, говорит сам за себя. Необходимо применить на практике ранее согласованные меры по укреплению доверия и безопасности в регионе, в частности увеличить число наблюдателей от ОБСЕ и создать независимый механизм для расследования инцидентов на линии соприкосновения сторон, что поможет сократить число нарушений соглашения о прекращении огня. Урегулирование этого конфликта отвечает интересам всех>, - резюмировал Кавано.