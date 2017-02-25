Суббота, 25 Февраля 2017 11:48

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов соответственно, предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники и с треском провалив операцию, по привычке, пытаются переложить свои деяния на арцахскую сторону. Об этом говорится в заявлении Армии обороны НКР, поступившем в АрмИнфо.

<Так, Минобороны Азербайджана 25 февраля распространило сообщение, в котором, в частности, отмечается, что ВС НКР с целью улучшения своих позиций перешли в наступление. МО АР также не забыло отметить, что во время так называемых оборонительных боев ВС Азербайджана понесли потери. Пресс-служба АО Арцаха заявляет, что вышесказанное не имеет ничего общего с реальностью. Более того, здесь возникает простой вопрос, как обороняющаяся сторона умудрилась оставить трупы на нейтральной территории. Ответ на данный вопрос мы оставляем за азербайджанской пропагандой>, - говорится в заявлении АО НКР.