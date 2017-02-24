Пятница, 24 Февраля 2017 21:11

АрмИнфо.По факту объявления Азербайджаном в международный розыск депутатов Европарламента Элейни Теохариус, Франка Энгельна и Яромира Штетина за осуществления ими наблюдательской миссии во время конституционного референдума в Нагорном Карабахе сопредседатель комиссии по сотрудничеству Армения- Евросоюз Самвел Фарамнян и глава армянской делегации в Парламентской ассамблее Евранест <Восточного партнерства> ЕС Артак Закарян с письмами обратились к фракциям и главе Европарламента Антонио Таяани, членам бюро ПА Евранест, представителям комиссии по сотрудничеству Армения-ЕС.

В письмах, в частности, говорится, что подобные действия Азербайджана нацелены на ограничение не только мандата депутатов Европарламента, но и их личных прав и свобод. <Подобные действия Азербайджана являются угрозой для демократических и общеевропейских ценностей>,- говорится в письме. Его авторы призвали международные структуры дать адекватный ответ действиям Баку. Отметим, что Баку объявил в международный розыск трех депутатов Европарламента за осуществления ими наблюдательской миссии во время конституционного референдума в Нагорном Карабахе. Однако, как поясняет Генпрокуратура Армении, устав Интерпола запрещает осуществлять преследование в отношении личности, исходя из его национальной, расовой принадлежности, а также политических взглядов.