Пятница, 24 Февраля 2017 19:49

АрмИнфо.Российский турист транжира и легко расстается с деньгами, что способствует его востребованности в любой точки мира и особенно в Армении с ее кухней и достопримечательностми. Такое мнение 24 февраля в ходе пресс-конференции выразил учредитель группы туристических компаний "ЛОРЕ" Владимир Геворкян.

По его словам, <здесь особая психология - сколько российский турист предусматривает потратить на свое путешествие, столько до последней копейки оставляет в этой стране>. В этой связи Геворкян отметил, что русские туристы после посещения Армении неоднократно сталкивались в аэропорту с проблемой перевеса багажа. <Бывали случаи, когда туристы из России, побывав в магазине Ереванского коньячного завода АрАрАт оставляли там до $2 тыс.>, - заметил он.

По мнению Геворкяна, увеличение числа российских туристов ввиду разрешения на въезд в Армению по внутренним паспортам обеспечит финансовые вливания в экономику страны, и посодействует повышению узнаваемости Армении. <Очень важно, чтобы Армения в международной индустрии туризма рассматривалась как новое направление>, - подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции выступила и руководитель Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций РА Зармине Зейтунцян. По ее словам в 2016 году из РФ в Армению прибыло 453.5 тыс. русских туристов против 443 тыс. годом ранее. Однако с туристическим 2017-ым годом глава Госкомитета связывает еще большие надежды, хотя отвечая на вопрос АрмИнфо, Зейтунцян затруднилась дать конкретный прогноз на текущий год, отметив в этом ключе новые возможности, которые открываются перед Арменией в связи с нововведением, связанным с внутренними паспортами. <По нашим данным в РФ всего 10% граждан имеют загранпаспорта. Эти создает для нас большие возможности>, - подчеркнула она. По ее словам, в Армении росскийские туристы заинтересованы восновном гастротуризмом и городской жизнью. В этой связи Зейтунцян подчеркнула важность развития корпоративного туризма и проведения интересных мероприятий. Вместе с тем, глава Госкомитета отметила, что Армения является доступной страной для российских туристов и с финансовой точки зрения. <Надеюсь, в конце года рост числа российских туристов оправдает объем реализованных нами работ>, - заметила она.

По данным Нацстатслужбы РА, в январе-декабре 2016г. в республику прибыло 1 259 657 туристов, с годовым ростом на 5.7%. В январе-декабре 2016г. с целью туризма из республики выехали 1 262 687 человек, с годовым ростом 6.3%.

Напомним, что Госкомитет по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении был сформирован в октябре 2016 года.