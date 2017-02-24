Пятница, 24 Февраля 2017 19:21

АрмИнфо.По инициативе Круга дружбы <Франция-Арцах> в парламенте Франции состоялась презентация франкоязычной книги <15 вопросов, 15 ответов: все о Нагорном Карабахе за 10 минут>. Книга издана с целью распространения достоверной информации об Арцахе во франкоговорящей среде. Участники мероприятия затронули историю национально-освободительной борьбы,

начавшейся в Арцахе 29 лет назад, а также почтили память жертв армянских погромов, организованных азербайджанскими властями и память Гургена Маргаряна, убитого азербайджанским офицером Рамилем

Сафаровым 19 февраля 2004 года.

Присутствующий на презентации Председатель Круга дружбы <Франция-Карабах> Франсуа Рошблуан в своем выступлении приветствовал проведение в Арцахе референдума по проекту новой Конституции и объявил о переименовании Круга в Круг дружбы <Франция-Арцах> (по новой конституции НКР Нагорный Карабах переименован в Арцах ред. ).

На мероприятии присутствовали также депутаты французского парламента, сенаторы, посол РА во Франции Виген Читечян, Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворгян, мэры городов и представители СМИ.