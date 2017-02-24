Пятница, 24 Февраля 2017 19:20

АрмИнфо. Визит в Грузию был многообещающим, значимым и теплым, были затронуты самые важные вопросы, а также достигнуты различные двусторонние договоренности. Об этом в Тбилиси в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Отвечая на вопрос о том, были ли затронуты такие важные вопросы, как альтернативный путь из Грузии в Россию и создание энергетического коридора, премьер-министр сказал, что по части указанных вопросов достигнуто конкретное соглашение: <Хочу сказать, что визит был очень значимым, конструктивным и теплым. Мы говорили о двусторонних отношениях, а также обсудили препятствия на этом пути>.

Карен Карапетян заявил, что армянская сторона предложила взглянуть на отношения не только с точки зрения двух стран, но и в региональном аспекте: <Для грузинских предпринимателей назначен специальный день, когда они приедут и обсудят наши предложения>.

Премьер-министр сообщил, что были также обсуждены вопросы образования армян Грузии: <Не было ни одного такого вопроса, по которому мы бы не поняли друг друга, поэтому мы и довольны переговорами. При этом мы зафиксировали, что многое еще предстоит сделать. Мы не уверены в том, что у следующих поколений наших двух стран будут те же отношения, если мы не будет работать над этим сегодня. В этом смысле визит в Грузию был многообещающим>.

Отвечая на вопрос о том, какой будет Армения через 10-20 лет, Карен Карапетян отметил: <Будет так, чтобы каждый армянин, где бы он не жил, гордился бы Арменией, потому что у нас есть право на это и необходимый потенциал>. Он добавил также, что необходимо ставить весьма амбициозные задачи, верить, помогать друг другу, чтобы было возможно продвигаться вперед.