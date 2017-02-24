Пятница, 24 Февраля 2017 19:18

АрмИнфо.С раннего утра 24 февраля Азербайджан продолжал обстреливать армянские позиции в северном направлении из стрелкового оружия различного калибра, в том числе минометов в 120 мм и дивизионных пушек Д-44.

Как сообщили АрмИнфо в Армии обороны Арцаха, в целом в направлении армянских позиций со стороны Азербайджана было выпущено 50 снарядов. Причем противник осуществлял обстрел не только по боевым позициям, но и в направлении Талиша (4 снаряда). В результате обстрела армянская сторона не понесла жертв.

Передовые подразделения АО НКР предприняли меры по прекращению активности противника. В настоящее время ситуация на передовой сравнительно спокойная.