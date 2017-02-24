Пятница, 24 Февраля 2017 18:27

АрмИнфо.Католикос Всех армян Гарегин II и три епископа Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви (наместник патриарха Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Арам Атешян, предстоятель Германской епархии архиепископ Берчеан и предводитель Религиозного собрания Патриархата эпископ Саак Машалеан) обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг предстоящих выборов патриарха Константинопольской епархии ААЦ.

Как сообщили АрмИнфо в канцелярии ААЦ, Гарегин II второй призвал духовных отцов приложить все усилия для достижения взаимопонимания между духовенством и армянской общиной Константинополя. На встрече была достигнута договоренность о назначении до 15 марта выборов викария, после избрания которого будут завершены полномочия исполняющего обязанности наместника Патриархата. Далее в десятидневный срок после избрания викария должны быть организованы и проведены выборы Инициативной структуры, которая в свою очередь в шести месячный срок организует выборы патриарха Константинопольской епархии ААЦ. В случае если выборы патриарха не будут организованы в течении 6 месяцев, будет поставлен вопрос недоверия к наместнику патриарха и Инициативной структуре. Инициативная структура должна будет предоставить равные условия для всех кандидатов.

Ранее, Стамбульские армяне обратилась с открытом письмом к Католикосу всех армян Гарегину II с просьбой вмешаться в деятельность наместника патриарха Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Арама Атешяна и обеспечить его отставку, также содействовать организации открытых, прозрачных и беспристрастных выборов патриарха Константинопольской епархии АЦЦ.