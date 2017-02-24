Пятница, 24 Февраля 2017 18:26

АрмИнфо. Участвующие в предвыборной гонке оппозиционные силы Армении призывают блок "Оганян-Раффи-Осканян" воздержатся от критики в их адрес и сконцентрироваться на собственных действиях и программе.

Отметим, что на днях лидер блока экс-министр обороны РА Сейран Оганян и <теневой координатор> этой политической силы, экс-глава ВС Нагорного Карабаха Самвел Бабаян заявили, что блок Оганян-Раффи-Осканян является единственной оппозиционной силой на политическом поле Армении, а все остальные направляются властями сейчас или намерены после выборов консолидироваться с правящей Республиканской партией.

В этой связи глава фракции "Процветающая Армения" (ППА) и кандидат в депутаты от блока "Царукян" Наира Зограбян в комментарии АрмИнфо выразила надежу на то, что озвученное экс-министром обороны Сейраном Оганяном заявление является результатом неосторожности последнего. На ее взгляд, обсуждать подобные вопросы в предвыборный период нецелесообразно, поскольку приоритетом каждой политической силы должно стать представление своей предвыборной программы, а не критика других сил. "Я готова возобновить эту дискуссию 3-го апреля, а сейчас мы не намерены критиковать какую- либо оппозиционную силу, поскольку это увеличит шансы на победу правящей Республиканкой партии Армении",

- подчеркнул она, призвав Оганяна и всех оппозиционных политиков последовать примеру представляемого ею блока.

На взгляд главы фракции "Оринац еркир" (ОЕ) и кандидата в депутаты от партии "Армянское возрождение", в состав которой вошел ОЕ, Эгине Бишарян подобные заявления просто оскорбительны. В этой связи она посоветовала Оганяну выступать не с голословными не заявлениями в адрес других, а сконцентрироваться на собственных программах и шагах. "Лидер ПАВ Артур Багдасарян в состоянии принимать самостоятельные решения и не действовать по указанию властей или какой-либо силы>,- заверила она.

В свою очередь кандидат в депутаты от блока "Елк" Мане Тандилян заявила, что Оганян в своих измышлениях находится в глубоком заблуждении, поскольку в отличие от многих других сил в представленном ею блоке все решения принимаются в результате обсуждений и консенсуса, а не по указанию властей или какой-либо силы. "С подобными необоснованными заявлениями могут выступать те политики и партии, которые сами подконтрольны каким-либо центрам, решения которых всегда диктовались со стороны других лиц", - подчеркнула она.

Меж тем, глава фракции Армянский национальный конгресс и кандидат в депутаты от этой же силы Левон Зурабян считает заявления Оганяна и Бабаяна легкомысленными. На его взгляд, реформы в избирательном законодательстве страны создали настолько сложную ситуацию для власти, что она не в силах прибегать к тайным заговорам и конспирации. "Перед тем как выступать с подобными заявлениями авторы должны пошевелить мозгами", - заключил он.