Пятница, 24 Февраля 2017 18:25

АрмИнфо. Депутаты Европарламента Франк Энгель, Элейни Теохарус и Яромир Штетина не могут быть объявлены в розыск по линии Интерпола, поскольку Устав организации запрещает преследование человека по признакам этнической и расовой принадлежности или из-за политических взглядов.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Армении в ответ на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана о том, что эти три депутата Европарламента объявлены в международный розыск и в отношении них возбуждено уголовное дело по причине посещения ими Арцаха и осуществления наблюдательской миссии во время конституционного референдума в НКР.

На этой основе Генеральная прокуратура Армении предпринимает шаги в направлении предотвращения начала процесса по запросам Азербайджана по объявлению в международный розыск лиц, посещавших Нагорный Карабах.

Вместе с тем, Генпрокуратура Армении отмечает, что процедура по объявлению в межгосударственный розыск на пространстве СНГ подобных ограничений не имеет. В этом связи Генпрокуратура Армении предпринимает меры по включению ограничений в процедуру объявления в межгосударственный розыск на пространстве СНГ лиц, исходя из их расовой и этнической принадлежности и политических взглядов.

Отметим, что на днях Баку объявил в международный розыск и возбудил уголовные дела в отношении трех депутатов Европарламента Франка Энгеля, Элейни Теохарус и Яромира Штетина за посещение ими Арцаха и осуществления там наблюдательской миссии во время конституционного референдума.