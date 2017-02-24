Пятница, 24 Февраля 2017 18:22

АрмИнфо.Армения и Грузия договорились по вопросу создания транспортного коридора, альтернативного дороге Степанцминда-Ларс, связывающего Грузию и Россию. Об этом сообщил в беседе с журналистами в Тбилиси премьер-министр Армении Карен карапетян, отказавшийся раскрывать подробности этих договоренностей. Он лишь отметил, что договоренность была достигнута в ходе его встречи с грузинским коллегой.

<Мы договорились как по Ларсу (КПП <Верхний Ларс> - ред.), так и по энергетическому коридору. В целом мой визит в Грузию был плодотворным, теплым и конструктивным>, - сказал Карапетян. По его словам был также достигнут консенсус с грузинской стороной о о том, что межгосударственные отношения необходимо рассматривать и в региональном контексте, с использованием возможностей двух стран.

Напомним, что бывшая военная грузинская дорога через КПП "Верхний Ларс" с начала 90-х годов прошлого века стала единственным наземным путем, обеспечивающим связь Армении с Россией. КПП периодически закрывается - в зимний период по причине схода снежных лавин, а весной - из-за селей. О необходимости создания альтернативной "Верхнему Ларсу" дороге заговорил премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 26 января. В качестве альтернативы, требующей политического решения стран региона, могут служить дороги, связывающие Грузию и Россию через конфликтные зоны - Южную Осетию и Абхазию.