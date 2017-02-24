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 Пятница, 24 Февраля 2017 18:21

Нана Мартиросян

Оппозиционер "пасует" перед силой предвыборных взяток властей

Оппозиционер "пасует" перед силой предвыборных взяток властей

АрмИнфо. Глава фракции Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян выразил опасение относительно того, что свыше половины избирателей страны на предстоящих парламентских выборах получить взятку и проголосовать за правящую Республиканскую партию Армении (РПА). Об этом он заявил 24 февраля на пресс- конференции в Ереване.

Зурабян считает, что достигнутый между оппозицией и властью консенсус относительно дополнительных механизмов контроля над избирательными процессами - публикация списков проголосовавших граждан и онлайн трансляция всего избирательного процесса - существенно снижает возможности фальсификаций, в связи с чем правящая партия вынуждена прибегнуть к предвыборным взяткам. По словам Зурабяна, до него уже дошли слухи о раздаче взяток экс-главой СПИСА и кандидатом в депутаты от РПА Миграном Погосяном в размере $100 на каждого избирателя. На его взгляд, оппозиция должна провести масштабную просветительную работу с избирателями относительно негативных последствий предвыборных взяток. А иначе, считает политик, оппозиция потерпит поражение.

Политик, не смог спрогнозировать, какими будут результаты апрельских выборов. Более того, на его взгляд, в связи с масштабной предвыборной коррупцией, ситуация становится настолько непредсказуема, что ни одна из участвующих в гонке политических сил, в том числе и сама РПА, не может быть уверена в своей победе. В этом контексте Зурабян не исключил, что в таких условиях, участвующие в выборах единным пропорциональным списком Армянский национальный конгресс и Народная партия Армении не смогут преодолеть 7% барьер.

Отметим, что Армянский национальный конгресс первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и Народная партия Армении Степана Демирчяна будут участвовать в выборах единым пропорциональным списком, который возглавил первый. Вторым номером в списке из 143 кандидатов является Степан Демирчян, далее следует глава фракции АНК Левон Зурабян, четвертая в списке Зоя Тадевосян, затем депутаты Арам Манукян и Гагик Джангирян, седьмым является экс-мэр Еревана Ваагн Хачатрян, восьмая Лида Меликян, девятую позицию занимает Давид Матевосян, десятую - Аревик Минасян. Предвыборный штаб блока возглавил Левон Зурабян.

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