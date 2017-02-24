Пятница, 24 Февраля 2017 18:21

АрмИнфо. Глава фракции Армянского национального конгресса (АНК) Левон Зурабян выразил опасение относительно того, что свыше половины избирателей страны на предстоящих парламентских выборах получить взятку и проголосовать за правящую Республиканскую партию Армении (РПА). Об этом он заявил 24 февраля на пресс- конференции в Ереване.

Зурабян считает, что достигнутый между оппозицией и властью консенсус относительно дополнительных механизмов контроля над избирательными процессами - публикация списков проголосовавших граждан и онлайн трансляция всего избирательного процесса - существенно снижает возможности фальсификаций, в связи с чем правящая партия вынуждена прибегнуть к предвыборным взяткам. По словам Зурабяна, до него уже дошли слухи о раздаче взяток экс-главой СПИСА и кандидатом в депутаты от РПА Миграном Погосяном в размере $100 на каждого избирателя. На его взгляд, оппозиция должна провести масштабную просветительную работу с избирателями относительно негативных последствий предвыборных взяток. А иначе, считает политик, оппозиция потерпит поражение.

Политик, не смог спрогнозировать, какими будут результаты апрельских выборов. Более того, на его взгляд, в связи с масштабной предвыборной коррупцией, ситуация становится настолько непредсказуема, что ни одна из участвующих в гонке политических сил, в том числе и сама РПА, не может быть уверена в своей победе. В этом контексте Зурабян не исключил, что в таких условиях, участвующие в выборах единным пропорциональным списком Армянский национальный конгресс и Народная партия Армении не смогут преодолеть 7% барьер.

Отметим, что Армянский национальный конгресс первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и Народная партия Армении Степана Демирчяна будут участвовать в выборах единым пропорциональным списком, который возглавил первый. Вторым номером в списке из 143 кандидатов является Степан Демирчян, далее следует глава фракции АНК Левон Зурабян, четвертая в списке Зоя Тадевосян, затем депутаты Арам Манукян и Гагик Джангирян, седьмым является экс-мэр Еревана Ваагн Хачатрян, восьмая Лида Меликян, девятую позицию занимает Давид Матевосян, десятую - Аревик Минасян. Предвыборный штаб блока возглавил Левон Зурабян.