Пятница, 24 Февраля 2017 15:40

АрмИнфо. Сегодня в мире существуют две принципиально разные модели современного мироустройства: глобализация по- американски и формирование многополярного мира. Такое мнение во время круглого стола на тему <Истоки евразийства и концептуальные основания евразийской интеграции> выразил экономист, руководитель исследовательского центра <Альтернатива> Татул Манасерян.

По его словам, переход от однополюсного к полицентричному миру сопровождается разными политическими и экономическими потрясениями, глобальный финансовый кризис и разные попытки <цветных> переворотов за пределами западной цивилизации - лишь немногие примеры попыток распространения сфер влияния. <Получивший новый размах процесс формирования региональных стратегических альянсов является неким противовесом тенденции экономической глобализации. Очевидно, что в одном случае способствующими факторами являются свободная торговля и постепенные шаги международных организаций по устранению торговых запретов, а в другом - защита общих интересов отдельных государств или отраслей экономики и политические элементы государственной поддержки>,- заметил эксперт. С точки зрения форм экономической интеграции, заявил Манасерян, только процесс регионализации дает возможность достижения высшей ее формы - формирования экономического и политического союза, яркими проявлениями которого являются ЕС и Евразийский экономический союз, который как и любой другой интеграционный проект воспринимается не однозначно.

<В частности, на Западе проект ЕАЭС был воспринят не с положительной стороны, в то время как на Востоке, в том числе в Китае, в Иране, в Индии и других странах стали искать в этой инициативе возможности более тесного и взаимовыгодного сотрудничества. То же самое, с некоторыми исключениями характерно для многих стран Исламского мира>,

- отметил он. Что касается перспектив многополярного мира на постсоветском пространстве, то, как заметил эксперт, на государственном уровне инициаторами способствующих указанной тенденции проекта стали Россия и Казахстан.

Манасерян отметил некоторые концептуальные подходы: проект Евросоюза <Восточное партнерство> (евроинтеграция) как <миросистемная> альтернатива и инструмент противодействия евразийской интеграции, политика евроинтеграции по отношению к Украине, Молдове, Белоруссии и Грузии и её последствия в виде провоцирования военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году и на Украине в 2013-2016 гг.. А для Армении и Азербайджана, по его словам, проект <Восточное партнерство> имел негативное влияние на решение проблемы Нагорного Карабаха. Он также напомнил, что с распадом централизованной плановой экономики началось перераспределение зон влияния сверхдержав, а членство новых независимых государств в международных организациях посредством последних способствует не только устранению изоляции этих государств от мирового рынка, но также в общей сложности положительно воздействует на принятие благоприятных решений в пользу вышеупомянутых государств в данных структурах: <Новый международный экономический порядок формируется в соответствии с общими требованиями ныне независимых государств. Mногие постсоветские страны -Россия, Армения, Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова одновременно являются членами как СНГ, так и ЧЭС, а некоторые даже умудрились создать третью структуру - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) с очевидной целью противостояния России и ее инициатив. Не случайно, что незадолго после активной деятельности ГУАМ (штаб - квартира в Киеве) произошли <цветные революции> в Грузии и на Украине, которые, конечно, потерпели позже политическое фиаско, а ныне двое из них (Азербайджан и Грузия) отказались от участия в Зоне Свободной Торговли СНГ>, - напомнил он.

Татул Манасерян отметил, что, несмотря на то обстоятельство, что интеграционные процессы в мировом хозяйстве эффективно взаимодополняют друг друга, многим постсоветским странам сегодня звучат призывы делать выбор в пользу только одной из них: Евроинтеграция против ЕАЭС. Принцип комплементарности в экономической интеграции вдруг стал неприемлемым одновременно для Москвы, Вашингтона и Брюсселя, причем для всех - одновременно.

<Некоторые западные дипломаты считают, что вступление Армении в ЕAЭС чревато блокированием переговоров об упрощении визового режима с ЕС. Армении придется также забыть о кредите в размере 1,5 млрд. евро, в выделении которого Евросоюз и без того отказал до лучших времен. Учитывая современные реалии, не трудно заметить, что создание ЕАЭС не оставляет альтернативы. Что касается членства Армении в Союзе, то этот формат считается наиболее благоприятным для экономического развития страны.

Более того, он стал приоритетным направлением внешней политики государства. При правильной организации и эффективной расстановке сил внутри структуры, Евразийский экономический союз может стать важным проявлением регионализации на постсоветском пространстве - в противовес экономической и политической глобализации. А при проведении эффективной политики, Евразийский экономический союз может превратиться в новый центр силы мировой экономики, что в свою очередь ускорит процесс образования многополюсного мира с активным участием новыx его игроков>, - констатировал Манасерян.

Отметим, что круглый стол организован исследовательско - аналитической общественной организацией <Интеграция и развитие>, научно - образовательным фондом <Нораванк>, Евразийским экспертным клубом и Национальным фондом поддержки социальных программ РФ.