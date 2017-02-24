Пятница, 24 Февраля 2017 15:16

АрмИнфо. Несмотря на тот факт, что Армения уже два года, как присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, у многих сей факт ассоциируется лишь с дальнейшим укреплением связей с Россией. Об этом в ходе круглого стола на тему <Истоки евразийства и концептуальные основания евразийской интеграции> заявил директор научно- образовательного фонда <Нораванк>, член Евразийского экспертного клуба Гагик Арутюнян.

<Очевидно, что такая ситуация обусловлена, в первую очередь, с не очень продуманной и неэффективной информационной политикой, которая ведется в рамках ЕАЭС. Таким образом, следует признать, что попытка <расшифровать> и интерпретировать понятийный аппарат, идеологию и стратегию ЕАЭС для армянской общественности является актуальной задачей>, - отметил он.

При этом эксперт заметил, что процесс Евразийской интеграции протекает далеко не совсем гладко, и в этом контексте есть много серьезных проблем. <Самой главной проблемой является недостаточное внимание к вопросам науки, технологии и образования: достаточно отметить, что в этой сфере США тратит на порядок больше, чем Россия ($500 млрд. и $50 млрд. соответственно). Однако это обстоятельство предопределяет не только технологическое развитие, но и интеллектуально-духовный уровень принимающего решения кадрового состава. В этом же контексте примечательно и другое: при отсутствии должных знаний возникает так называемый <ура-патриотизм>, признаки которого отчетливо видны как в России, так и в Армении, что может лишь навредить общему делу>, - резюмировал он.

Отметим, что круглый стол организован исследовательско - аналитической общественной организацией <Интеграция и развитие>, научно - образовательным фондом <Нораванк>, Евразийским экспертным клубом и Национальным фондом поддержки социальных программ РФ.