Пятница, 24 Февраля 2017 15:01

АрмИнфо. <Очень жаль, что вы не знаете, какая предвыборная атмосфера царит в Арарате в настоящее время>,- заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо кандидат в депутаты от Республиканской партии Мурад Мурадян, чьи сторонники по версии СМИ ворвались в предвыборный штаб другого кандидата от РПА, владельца компании <Авшар>, брата губернатора Арарата Араика Григоряна в Масисе и избили там его сторонников. Мурядан заверил, что инцидент был спровоцирован главой местного управления Полиции.

С просьбой пролить свет на предвыборную ситуацию, царящую в Араратской области, а также на нездоровые межпартийные отношения кандидатов в депутаты от РПА корреспондент АрмИнфо обратился к главе территориальной структуры Республиканской партии, экс-начальнику Полиции РА, кандидату от РПА Алику Саркисяну. Последний заверил, что в Араратской области царит спокойная, здоровая атмосфера, каких-либо преткновений на политической почве между кандидатами в депутаты нет, поскольку, как объяснил Саркисян, официально предвыборная кампания еще не началась. <Если пока не началась предвыборная кампания, как могут кандидаты конкурировать друг с другом или на почве политической ревности устраивать разборки. Более того, инцидент, о котором Вы упомянули, не мог произойти в предвыборном штабе какого-либо кандидата в депутаты, поскольку у нас еще нет официально сформированных штабов. Скорее всего, это был инцидент на почве выяснения межличностных отношений, и не в предвыборном штабе РПА, как муссируется, а в каком-то подсобном помещении, поскольку, повторюсь, мы пока не сформировали наши штабы>,- заявил Саркисян.

Меж тем, в Полиции РА подтвердили факт драки в городе Масис. Согласно источникам АрмИнфо в РПА, инцидент произошел на почве

политической ревности. Примечательно, однако, что борьба по рейтинговой системе выборов разворачивается не между кандидатами от властей и оппозиции, а между представителями правящей партии, поскольку их позиции наиболее сильны и конкурировать им приходится именно между собой. Кандидаты от властей условно разделили избирательные участки на <свои> и <чужие> и ревностно защищают границы <своих территорий>. Инцидент же в Араратской области произошел по причине того, что кандидат от РПА Араик Григорян <посмел> посягнуть на <территорию> своего однопартийца, кандидата Мурада Мурадяна и открыл штаб в городе Масис. Это не понравилось Мурадяну и его сторонникам, которые ворвались в штаб Григоряна в Масисе и избили его соратников, Григорян заверил, что с ответными действиями не будет медлить.

Меж тем, как мы уже прогнозировали предвыборная ситуация в Араратской области и сам процесс выборов будут особенно жаркими, поскольку там стыкуются интересы нескольких имеющих большое влияние в области политиков и предпринимателей и их сторонников. Так, в области от блока <Царукян> свою кандидатуру выдвинул мэр Арташата, сын экс-премьера Овика Абрамяна, недавно с обидой покинувшего ряды РПА, Аргам Абрамян. После выхода Обвика Абрамяна из РПА ряды партии покинули и его сторонники, занимавшие видные посты в области и в правящей партии. Теперь, согласно источникам из окружения Абрамяна, он и его сторонники не остановятся ни перед чем, чтобы <отнять> у РПА побольше голосов, провалить ее выборы в Араратской области, с тем, чтобы показать значимость потери экс-премьера для правящей партии.

В ответ на это, Республиканская партия мобилизовала против Абрамяна и компании свою тяжелую артиллерию в лице предпринимателей Араика Григоряна, Мурада Мурадяна и экс-начальника Полиции Алика Саркисяна, который после ухода Абрамяна назначен на должность руководителя Араратской окружной структуры РПА.

Кроме того, в Араратской области имеет достаточно сильные позиции и брат убитого во время теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года премьера Вазгена Саркисяна Арам Саркисян (семья Саркисянов родом из Аратата). Однако Арам Саркисян баллотируется от имени оппозиционного блока <Елк>, куда входят возглавляемая им партия <Республика>, партии Никола Пашиняна <Гражданский договор> и Эдмона Марукяна <Просвещенная Армения>.

Однако, как мы уже отмечали выше, в Араратской, да и во многих других областях основные страсти разгораются не между кандидатами от властей и оппозиции, а в стане кандидатов от правящей партии.