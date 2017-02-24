Пятница, 24 Февраля 2017 14:40

АрмИнфо. Член предвыборного блока "Царукян", депутат НС РА Тигран Уриханян, в комментарии агентству АрмИнфо, выразил свое несогласие с завуалированным заявлением экс-министра обороны Сейрана Оганяна, согласно которому все оппозиционные силы, кроме возлавляемого им блока <Оганян-Раффи-Осканя>, контролируется политическим руководством Армении. По его словам, блок "Царукян" контролируется исключительно Гагиком Царукяном и партиями, вступившими в него.

Отвечая на вопрос агентства о раздаче блоком <Царукян> предвыборных взяток в г.Гюмри, в чем его обвинили политические конкуренты в лице блока <Елк>, Уриханян заявил, что лично он не участвует в этом деле и, являясь кандидатом в депутаты как по пропорциональному списку, так и рейтинговому, не намерен раздавать материальные блага избирателям.

Относительно, того получал ли он сигналы о раздаче взяток другими политическими силами, депутат считает, что пока рано говорить об этом. "Думаю, процесс раздачи взяток начнется не во время предвыборной кампании, а в ходе самих выборов. Если подобное будет зафиксировано, то мы проявим жесткую позицию, будут предприняты необходимые меры, предоставлены необходимые факты, и мы пойдем до конца, чтобы виновные понесли наказание", - отметил он. Между тем, кандидат в депутаты подчеркнул, избиратели уже чувствуют на себе определенное воздействие, в связи с чем электорат с опасением подходит к обсуждениям политических процессов и предвыборных программ.

Напомним, что лидер блока "Оганян-Раффи-Осканян"и экс- министр обороны Сейран Оганян на днях заявил, что блок является единственной политической силой, которая не подконтрольна кому-либо и действует самостоятельно, исходя из собственной идеологии и во благо народа. Именно поэтому, заверил Оганян, в настоящее время проводится крупномасштабная контрагитация против его блока. В состав блока входят партии <Единение> экс- министра иностранных дел Вардана Осканяна и <Наследие> также экс-министра ИД Раффи Ованнисяна.

Отметим, что в блок "Царукян" консолидировались партии <Процветающая Армения>, <Армянское общенациональное движение>, <Альянс> и <Справедливость>. Список возглавил лидер партии <Процветающая Армения>, крупный предприниматель Гагик Царукян. За ним следуют экс-глава Контрольной палаты Ишхан Закарян, глава фракции ППА Наира Зограбян, экономист Вардан Бостанджян, депутат Микаел Мелкумян, лидеры АОД Арарат Зурабян и партии "Альянс" Тигран Уриханян.