Пятница, 24 Февраля 2017 12:48

АрмИнфо. Формы сотрудничества Армении с НАТО и ЕС никоим образом не повлияют на перспективы стратегического союза с Россией и членства в ЕАЭС, - считает директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Если говорить о безопасности, то сотрудничество Армении с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства (IPAP) привести к противоречиям в рамках ОДКБ как было, так и остается неспособным. Армения участвует в IPAP достаточно давно в основном в рамках миротворческих операций. И эта обычная форма взаимодействия, ни в какое сравнение с ОДКБ по объемам не идет", - отметил он.

Вместе с тем, политолог не исключил подписания в скором времени нового соглашения между Арменией и ЕС, отметив ведущиеся в данном направлении переговоры. Искандарян не ожидает возникновения каких-либо противоречий между данным соглашением и участием Армении в ЕАЭС. По его оценкам, у Армении сегодня достаточно форматов взаимодействия, как с Европой, так и с Россией.

Отметив многовекторность армянской внешней политики, политолог подчеркнул полное отсутствие оригинальности у этой многовекторности, заметив, что та же Россия сотрудничает с Арменией, в том числе в сфере безопасности, одновременно сотрудничая в сфере безопасности с Азербайджаном. Искандарян не видит ничего удивительного и в продаже Москвой вооружений находящимся в состоянии вооруженного конфликта Армении и Азербайджану одновременно, считая это частью современного политического устройства.