Пятница, 24 Февраля 2017 12:36

АрмИнфо.Проведенный в Арцахе референдум положил начало фактической смены система управления с полупрезидентской на президентскую. И обретение президентом больших полномочий ведет республику к более персонифицированному управлению. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

20 февраля 2017 года в Арцахе состоялся конституционный референдум. Явка составила 76,44%, по предварительным итогам проект изменений в Основном законе поддержали 87,6 %, "против" проголосовали 9, 7% избирателей.

"Причин проведения референдума именно сейчас хватает, однако, причиной основной является рост числа столкновений на границе между Арцахом и Азербайджаном, рост насилия, давления со стороны Баку и, конечно же, апрельская эскалация. Все это логически привело к потребности в большей консолидации перед угрозами противника. И сегодня концентрация власти в руках президента видится более удобной системой управления Арцахом достаточно многим", - подчеркнул он.

В результате, по оценкам Искандаряна, парадоксальным образом рост давления со стороны Азербайджана приводит к усилению сопротивления Арцаха. И итоги референдума наглядно свидетельствуют о том, что арцахцы воспринимают ситуацию именно как повод для консолидации.

Вместе с тем, политолог не считает, что референдум способен оказать особенное влияние на ситуацию на Южном Кавказе, отмечая, что к апрельской эскалации привела сама идея проведения подобного референдума в Арцахе. По его оценкам, до апреля разговоры о необходимости смены Конституции шли в совершенно ином формате и направлении.

"Сегодня в Арцахе для усиления безопасности делается немало. И именно перед лицом угрозу из Баку безопасность справедливо воспринимается населением как нечто главное. Армения на референдум реагирует весьма спокойно, считая внутриарцахские политические перипетии делом и правом самих арцахцев. Азербайджан реагирует традиционно враждебно на любые выборы, голосования просто потому, что они имеют место в Арцахе", - подытожил Искандарян.