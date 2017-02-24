Пятница, 24 Февраля 2017 12:04

АрмИнфо.В связи с потасовкой в штабе Республиканкой партии Армении в Масисе ведется расследование. Об этом сообщили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе полиции.

Ранее СМИ сообщали о том, что депутат парламента от РПА Араик Григорян, который выдвинут по рейтинговому списку от РПА в Араратской области, открыл предвыборный штаб в городе Масисе. Свой штаб он расположил рядом со штабом кандидата от РПА Мурада Мурадяна, нарушив договоренность о том, что не будет вести предвыборную борьбу в этом городе.

Мурадян решив наказать Григоряна, отправил в штаб последнего своих сторонников, которые ворвавшись туда подвергли жестокому избиению ответственного по штабу некоего Самвела. Последний получил многочисленные ранения в области головы. Прибытие полиции на место событий не остудило пыл противников, поскольку в штаб прибыл Григорян и пообещал расправиться с оппонентом.