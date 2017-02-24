Пятница, 24 Февраля 2017 11:55

АрмИнфо.Правящая Республиканская партия Армении будет участвовать в предстоящих 2-го апреля парламентских выборах с лозунгом "Безопасность и прогресс". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Он также прокомментировал муссируемую в СМИ информацию о том, что республиканцы раздают избирательные взятки. "Ко всем незаконным явлениям, в том числе, и избирательным взяткам, наша команда негативно относится. У нас четкое поручение провести предвыборную кампанию исключительно в рамках закона. Много всего могут писать журналисты, я пока не слышал жалоб от граждан", - заявил он, отметив, что информация о раздаче взяток за два месяца до выборов - сенсация.

Отметим, что кандидат от блока "Елк" София Степанян заявила о раздаче взяток в Гюмри представителями Республиканкой партии Армении, блока"Царукян" и партии "Армянское возрождение". Кроме того, в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что представители РПА ходят по домам избирателей, составляют списки возможных голосующих, иногда предлагая взятки начиная с 10 тысяч драмов.