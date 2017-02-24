Пятница, 24 Февраля 2017 11:11

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтером Бахлером

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, стороны коснулись предстоящего регионального визита действующего председателя ОБСЕ. Собеседники детально обсудили вопросы представленности ОБСЕ на Южном Кавказе, подчеркнув важность деятельность ереванского офиса Организации - единственного действующего в регионе. В этой связи, Налбандян подчеркнул, что шаги, направленные против ереванского офиса Организации - это шаги, направленные против ОБСЕ.

Армянский министр рассказал о подготовительных работах к предстоящим парламентским выборам.

Стороны коснулись усилий Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению мирного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.