Четверг, 23 Февраля 2017 19:09

АрмИнфо.Премьеры Армении и Грузии обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма и культуры, сообщает пресс- служба правительства РА. Делегация армянского правительства во главе с премьер- министром Кареном Карапетяном 23 февраля с двухдневным официальным визитом прибыла в Грузию.

После официальной церемонии встречи состоялась беседа премьер-министра РА Карена Карапетяна с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили. Встреча проходила в администрации правительства Грузии.

Премьер-министры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, а также перспектив их развития. За встречей тет-а-тет последовала встреча в расширенном составе с участием членов правительства Грузии и Армении.

Премьер Грузии, поприветствовав своих армянских коллег, отметил зафиксированную положительную динамику в армяно-грузинских отношениях, добавив, что взаимные встречи на высшем уровне способствуют развитию отношений в различных направлениях. "Мы готовы углубить региональное сотрудничество, активизировать товарооборот и использовать существующий потенциал роста", - заявил он.

В свою очередь, Карен Карапетян, поблагодарив за теплый прием, отметил, что дружественные отношения Армении и Грузии имеют глубокие исторические корни.

"Сегодня мы переходим на новый уровень сотрудничества. Армяно-грузинское сотрудничество продолжает развиваться в атмосфере взаимного доверия, что является гарантом для дальнейшего развития и укрепления наших отношений. Наша делегация готова подробно обсудить двустороннюю повестку отношений, как с точки зрения двусторонних, так и региональных развитий. Попытаемся найти новые направления для активизации нашего сотрудничества", - заявил премьер.

Отметив существующий на сегодня высокий уровень политического диалога между странами, премьеры двух стран отметили неиспользуемый потенциал в сфере экономического сотрудничества. Главы правительств обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма и культуры. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества в сфере энергетики, отметив важность развития отношений в сфере транспортных коммуникаций.

По завершении встречи в расширенном формате в присутствии премьеров двух стран был подписано соглашение о сотрудничестве в сферах здравоохранения, труда и по социальным вопросам, а также меморандум о взаимопонимании в сфере обеспечения пищевой безопасности.