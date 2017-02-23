Четверг, 23 Февраля 2017 18:49

АрмИнфо. Для министра обороны Армении Вигена Саркисяна удивительно, что одна из сторон карабахского конфликта отказывается от реализации договоренностей о создании механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.

Он заметил, что нет каких-либо изменений в процессе реализации венских и петербургских договоренностей, однако армянская сторона должна продолжать настаивать на их воплощении в жизнь . "Странно, что одна из сторон отказывается от их реализации , поскольку они будут способствовать установлению доверия, без которого невозможно достичь успеха", - отметил министр.

Напомним, что 20 июня в Санкт-Петербурге при посредничестве российского президента Владимира Путина состоялась встреча глав Армении и Азербайджана. По ее итогам стороны выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, отмечается, что президенты Азербайджана и Армении подтвердили достигнутые на последнем армяно­азербайджанском саммите в Вене 16 мая с. г. договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, а также внедрить механизмы расследования инцидентов. Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что механизмы расследования на данном этапе урегулирования неактуальны и вопрос может быть расследован после "вывода армянских войск из НКР". Кроме этого он также подчеркнул, что офис представителя действующего председателя ОБСЕ может быть расширен до 12-13 человек и не более.