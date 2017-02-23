Четверг, 23 Февраля 2017 18:48

АрмИнфо.Реформы в сфере Дорожной полиции направлены на повышение качества предоставляемых населению услуг, снижение коррупционных рисков и количества дорожных происшествий. Об этом заявил первый заместитель начальника Полиции Армении Вардан Егиазарян, представляя проект концепции реформ дорожной полиции РА на заседании Правительства Армении 23 февраля.

После весьма подробного представления предлагаемой концепции, премьер-министр Карен Карапетян попросил на доступном языке представить, что изменится в итоге для обычных граждан. Как пояснил Егиазарян, ожидается облегчение административной нагрузки, где только возможно, упрощаются правила дорожного движения и устанавливается более четкий контроль транспортных потоков.

Неудовлетворенный таким ответом, премьер еще раз поинтересовался, что имеется в виду под <облегчением административной нагрузки>. По словам Егиазаряна, пакетом предлагается вдвое сократить начисление пеней за просрочку по штрафам за нарушение ПДД. "Если раньше за просрочки по выплате штрафов водителям набегало до 50% от суммы штрафа, то теперь эту сумму предлагается сократить вдвое - до 25%", - пояснил представитель Полиции. "Так сокращаем или снимаем? Наших граждан это интересует", - уточнил премьер. "Нет, сокращаем штрафы. В два раза",

- повторил Егиазарян. "Сокращаем или всё-таки снимаем?", - в третий раз вопросил премьер. "Ну да, получается, что снимаем", - наконец согласился Егиазарян. "Как-то не по душе Вам это, неохотно снимаете", - заметил премьер, добавив, что складывается ощущение, что законопроект внесли на обсуждение насильно.

В итоге Карен Карапетян поручил представителям Полиции максимально ясно оповестить граждан о запланированных реформах.

Отметим, что 25 и 50% пени за просрочку платежа по штрафам за нарушение правил дорожного движения будут упразднены до 1 июля этого года. До 2014 года при задержке выплаты штрафа, сумма удваивалась, а затем и утраивалась.