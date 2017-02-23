Четверг, 23 Февраля 2017 18:47

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением в связи с решением властей Азербайджана объявить в международный розыск по линии Интерпола членов Европейского парламента (ЕП) Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромиры Штетины (Чехия) за осуществление наблюдательской миссии в ходе референдума в Нагорном Карабахе.

<Распространяя эти лживые и бессмысленные заявления, Азербайджану не удастся достичь своих целей. Европейские депутаты не находятся в розыске по лини Интерпола, о чем уже официально заявила Полиция Армении. По принципу противодействия прецеденту по <делу Лапшина> визиты международных деятелей и журналистов в Арцах будут интенсифицированы. Причем этому будут содействовать и подобные шаги Азербайджана. Ярким примером тому является и визит 104 иностранных наблюдателей из 30 стран мира в Нагорный Карабах для осуществления наблюдательской миссии на конституционном референдуме. Все эти люди, в том числе и Франк Энгель, Элени Теохарус и Яромира Штетины являются носителями демократических ценностей. Визит и работа международных гостей в Арцахе всегда считалась и будут считаться правомерными>, - говорится в сообщении Татояна, поступившем в АрмИнфо.

При этом Омбудсмен Армении призвал смело и усердно работать в направлении международного признания Нагорного Карабаха и его демократических принципов: <Пришло время подвергнуть правовой дискредитации и уничтожению явления под названием <черный список>. Ни один порочный шаг Азербайджана не может остановить процесс по демократическому развитию Арцаха>.

Отметим, что Генпрокуратура АР в отношении членов Европарламента возбудила уголовное дело за неоднократное <незаконное посещение> Нагорного Карабаха с целью участия в референдуме 20 февраля в качестве наблюдателей. <Европейским парламентариям инкриминируется также ведение пропаганды <сепаратистского образования>, незаконное участие в мероприятиях, организованных на этих территориях, и преподношение <незаконного образования> в качестве независимой республики: <Суд принял решение об аресте Ф.Энгеля, Э.Теохаруса и Я. Штетины, они объявлены в международный розыск по линии <Интерпола>. Конституционный референдум в Нагорном Карабахе состоялся 20 февраля. Проект реформ, предусматривающий переход республики с полупрезидентской формы правления на президентскую, был принят 87% голосов <за>.