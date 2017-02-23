Четверг, 23 Февраля 2017 16:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

24 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25 на ул. Микоян, 2 на ул. Сасна Црер, территория Амараноцаин 1, улицы Тычины, Неркин Шенгавит 3, 4, 5 и Давташена 5, 6;

10:30-16:30 квартал "Норки айгинер", улица Г. Овсепян, улицы Норка 5, 7, 9, переулок 1 на 7-ой улице Норка, прилегающие собственные дома и общественные абоненты;

11:00-15:00 подъезды 8-13 жилого дома 31 и жилой дом 35 на ул. Хагаг Дон;

11:00-16:00 собственные дома (нечетные) 27-97 на ул. Давида Бэка;

11:00-17:00 частично улицы Айгестан 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие общественные абоненты; общественные абоненты на улицах Абовяна, Туманяна и Теряна;

в Араратском марзе:

10:00-11:00 частично села Айнтап, Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Верин Двин;

11:00-13:00 частично улица Араратян в городе Веди;

11:00-16:00 частично села Мхчян, Мргавет; села Араксаван и Овташен;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-16:00 частично улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе и частично квартал "Чайкенди" в городе Вайк; села Азатек, Заритап, Зедеа, Пор, Хндзорут, Нор Азнаберд, Бардзруни, Мартирос, Серс, Гомк, Капуйт;

в Ширакском марзе:

11:00-15:00 общины Нор Ахурян, Ахурян с прилегающими общественными абонентами в районе Ахурян;

в Лорийском марзе:

10:00-16:00 станция "Санаин", квартал "Баграмян", жилой дом 1 на ул. 8 Марта в городе Алаверди.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.