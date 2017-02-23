Четверг, 23 Февраля 2017 16:10

АрмИнфо. Азербайджан пытается в 21-ом веке навязать цивилизованному человечеству средневековые правопорядки и методы, заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо вице-спикер армянского парламента, глава наблюдательской миссии НС РА на конституционном референдуме в Арцахе Эдуард Шармазанов, касаясь решения Баку об объявлении в международный розыск членов Европейского парламента (ЕП) Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетины (Чехия) за наблюдение за референдумом в Нагорном Карабахе.

<Подобные меры кроме недоумения и смеха не вызывают никакой другой реакции. Но должен отметить, что пенитенциарные шаги не возымеют для Азербайджана желаемого результата. Наоборот, подобная политика Азербайджана приводит к еще большему повышению интереса к Нагорному Карабаху и увеличению потока желающих посетить Арцах. Свидетельством моих слов является тот факт, что более 100 международных наблюдателей в эти дни следили за конституционным референдумом в НКР>,- резюмировал Шармазанов.

Отметим, что Генпрокуратура АР в отношении членов Европарламента возбудила уголовное дело за неоднократное <незаконное посещение> Нагорного Карабаха с целью участия в референдуме 20 февраля в качестве наблюдателей. <Европейским парламентариям инкриминируется также ведение пропаганды <сепаратистского образования>, незаконное участие в мероприятиях, организованных на этих территориях, и преподношение <незаконного образования> в качестве независимой республики: <Суд принял решение об аресте Ф.Энгеля, Э.Теохаруса и Я. Штетины, они объявлены в международный розыск по линии <Интерпола>.

Конституционный референдум в Нагорном Карабахе состоялся 20 февраля. Проект реформ, предусматривающий переход республики с полупрезидентской формы правления на президентскую, был принят 87% голосов <за>.